Farnschlucht ist in Marburg ein Ruhepol im Grünen

Alexander Ruppel zeigt einen Farn, der aus zwei Blattarten besteht: den schmückenden Blättern am Außenrand und den Sporenblätten im Innenbereich.

Die Farnschlucht im Botanischen Garten in Marburg gilt als arten- und individuenreichste Sammlung in Deutschland. Doch das ist nicht das Einzige, das was sie besonders macht.