Feuerwehr löscht Kellerbrand in Marburg

Marburg. Ein Kellerbrand in Marburg hat in der Nacht zum Donnerstag Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler brach das Feuer gegen Mitternacht im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Biegenstraße aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude. Ein Teil der Bewohner musste das Haus vorübergehend verlassen. Die Feuerwehr löschte zügig das Feuer.