„Flunkertour – Die Zwölfte“ am 1. April

Marburg. Es hat bereits Tradition, dass sich neugierige und interessierte Leute in Marburg ganz offiziell „in den April schicken“ lassen können. Auf der „Flunkertour – Die Zwölfte“ führt die Kunsthistorikerin Christiane Peters zu Orten in der Altstadt, an denen sich besondere Geschichten abgespielt haben – oder auch nicht. Denn einige der Begebenheiten sind erfunden, auch wenn sie einen wahren Kern haben. Die Teilnehmer der eineinhalbstündigen Führung müssen herausfinden, welche Behauptung historisch gesichert ist und wo die Fantasie nachgeholfen hat. Die Auflösung erfolgt an einem besonderen Ort. Mitmachen lohnt sich, denn am Ende winken auch Preise. Interessierte treffen sich am Samstag, 1. April, um 18.30 Uhr unter der Rathausuhr am Marktplatz. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Christiane Peters, telefonisch unter 0179-1487861 oder via E-Mail an flunkertour@gmail.com. Der Teilnahmebeitrag beträgt 15 Euro, ermäßigt für Kinder 7,50 Euro und wird vor Beginn der Tour eingesammelt.