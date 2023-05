Fotoausstellung über das Glück

Marburg. Am Freitag, 26. Mai, um 17 Uhr wird die Foto-Ausstellung „Menschen Vielfalt Zukunft – Gesicht zeigen! Stimme erheben!“ von Thomas Gebauer im Kreisjobcenter (KJC) in Marburg, Raiffeisenstraße 6, eröffnet. Die Ausstellung ist ein Plädoyer für das gegenseitige Verstehen - und ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. In seinen Exponaten lässt sich Gebauer von der Frage nach dem menschlichen Glück leiten. Mit seinen Fotografien regt er durch das Zeigen der unterschiedlichen Vorstellungen von Glück auch zum Nachdenken über das eigene Glücklich-Sein an. Schirmherr der Ausstellung ist der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow.