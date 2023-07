 „Frau Holle“ auf dem Firmaneiplatz 

Marburg. Im Rahmen des Programms „Sommer auf dem Firmaneiplatz“ zeigt das Theater GegenStand am Samstag, 12. August, das Märchentheaterstück „Frau Holle“ für Kinder ab 3 Jahren. Beginn ist um 15 Uhr auf dem Firmaneiplatz in Marburg. In die Welt von Frau Holle, die Brunnenwelt, die sich aber gleichzeitig auch über den Wolken befindet, geraten zwei Stiefschwestern, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Während die eine ihrem Wesen gemäß stets hilfsbereit und verantwortungsvoll handelt, denkt die andere nur an sich selbst. Frau Holle hat für jede den passenden Lohn.