„Frauen in Führung“ treffen sich 

Marburg. Zu einem ersten Netzwerktreffen unter dem Titel „Sheroes – Frauen in Führung und Unternehmertum“ lädt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Kassel-Marburg für Donnerstag, 13. Juli, ab 17 Uhr in den Wintergarten und auf die Terrasse des Technologie- und Tagungszentrums (TTZ), Software Center 3, in Marburg, ein. Bei Fingerfood und Lounge-Musik stehen das Kennenlernen, Vernetzen und voneinander Profitieren im Vordergrund. Professor Dr. Manuela Weller von der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) wird über die Sichtbarkeit von Frauen in Unternehmen sprechen. Anmeldungen bis zum 10. Juli online auf www.ihk.de/kassel-marburg/veranstaltungen.