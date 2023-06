Freie Termine für Fahrradcodierung

Marburg. Im Rahmen der Aktion Stadtradeln des Landkreises bietet die Polizei in Marburg eine kostenlose Fahrradcodierung an. Die Veranstaltung findet am Montag, 12. Juni, von 9 bis 16 Uhr bei der Polizeistation Marburg, Raiffeisenstraße 1, statt. Es gibt noch freie Termine. Diese können unter der Nummer 06421-4060 vereinbart werden. Mitzubringen ist das zu kennzeichnende Fahrrad/E-Bike, ein Eigentumsnachweis und ein Personalausweis. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig. Carbon-Räder können nicht codiert werden. Unterhalb vom Sattelrohr befestigte Gegenstände wie Schlösser, Luftpumpen etc. sollten abmontiert sein.