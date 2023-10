Freiwillige und Vereine bilden sich weiter

Marburg. Das neue Fortbildungsprogramm für Freiwillige und Vereine ist da: In Kooperation mit den örtlichen Bildungsträgern und der Servicestelle für Vereine und ehrenamtlich Engagierte hat die Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf wieder einen bunten Strauß an Fortbildungen, Info-Veranstaltungen und Workshops zusammengestellt. Themen sind beispielsweise die Kommunikation im Verein, Gewinnung von Vorstandnachwuchs, Hospizbegleitung, Asyl- und Aufenthaltsrecht und vieles mehr. Das neue Programm findet sich auf der Homepage www.freiwilligenagentur-marburg.de oder kann als Druckversion im BiP, Am Grün 16, abgeholt werden.