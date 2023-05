Freiwilligendienste informieren über ihre Angebote

W Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Volunta bietet Plätze für einen Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Das FSJ ermöglicht Einblicke in pädagogische Arbeitsfelder, den Pflegebereich oder die Arbeit des DRK. Auch kulturelle und digitale Schwerpunkte sind möglich. Freiwillige im FÖJ helfen im Naturschutz oder der Umweltbildung mit. Volunta ist am Dienstag, 9. Mai, von 17 bis 19 Uhr und am Samstag, 13. Mai, von 12 bis 16 Uhr vor Ort. Infos auf www.volunta.de.