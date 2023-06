Fuß in Bustür eingeklemmt: Frau hüpft in Marburg nebenher

Marburg. Die folgende Szene, die sich laut Polizeimeldung am Freitagmittag am Marburger Richtsberg abgespielt haben soll, klingt ebenso kurios wie gefährlich: Gegen 12 Uhr will eine 27-Jährige an der Bushaltestelle auf Höhe der Straße „Am Richtsberg 14“ in den Personenbeförderungsanhänger der Linie 4 einsteigen. Plötzlich schließt sich die Tür und klemmt den Fuß der jungen Frau ein. Der Busfahrer fährt los, die Frau hüpft auf einem Bein mehrere Meter nebenher. Dann gelingt es ihr zum Glück, sich zu befreien. Neben dem Schrecken erleidet die Frau leichte Verletzungen.