Gartenarchitekt spricht über Regenwasser im Garten in Marburg

Marburg. Durch die zunehmende Sommertrockenheit der vergangenen Jahre leiden viele Gartenpflanzen jedes Jahr mehr und mehr – oder sind bereits vertrocknet. Wie können einfache und kostengünstige Lösungen aussehen, um Regenwasser für den Garten zu nutzen? Darüber spricht der Landschafts- und Gartenarchitekt Jens Maute am Mittwoch, 11. Oktober, ab 19.15 Uhr im Marburger Gartencenter (Stefan-Niderehe-Straße 11). Die Teilnahme ist kostenlos. Zu dem Vortrag lädt das Büro für Innovation und Qualifizierung des Kreises, zusammen mit der Arbeitsgruppe Gartenvielfalt, ein. Um Anmeldung per E-Mail an HuettemannFr@marburg-biedenkopf.de oder telefonisch unter 06421-4051225 wird gebeten.