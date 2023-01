Geldautomat in Marburger Stadtteil gesprengt

Marburg-Wehrda. In der Nacht auf Samstag um kurz nach drei nahmen Zeugen ein bis zwei Explosionen im „Kaufpark Wehrda” in der Straße Am Kaufmarkt 12 wahr. Ein im Einkaufmarkt befindlicher Geldautomat wurde gesprengt und komplett zerstört, wie die Polizei mitteilt. Kurz darauf wurden zwei Personen gesehen, die sofort mit einem dunklen Audi A 6 auf der B 3 in Richtung Gießen davonfuhren. Erste Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.