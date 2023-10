Marburg. Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung der Armut am 17. Oktober organisiert die Gruppe „Familie und Armut“ erneut einen Aktionstag in Marburg, um auf Armut aufmerksam zu machen und Unterstützungsmöglichkeiten vorzustellen. Zu dieser Veranstaltung unter dem Motto „Gemeinsam an einem Tisch“ lädt Stadträtin Kirsten Dinnebier für Dienstag, 17. Oktober, um 12 Uhr an den Rudolphsplatz am Brunnen ein. Das Netzwerk „Familie und Armut“ unter Leitung der städtischen Sozialplanerin Monique Meier organisiert vielfältige Aktionen und ein kostenfreies Mittagessen, das vom Verein Fairdirect zubereitet wird. Im Rahmen des bunten Nachmittags gibt es Live-Musik, Verlosungen von Kinderspielzeug, verschiedene Stationen und Informationsstände. Der gemeinsame Austausch steht im Vordergrund des Aktionstags.