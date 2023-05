Marburg. Die Theateraufführung „Wege“ erzählt Geschichten von sieben Frauen aus fünf Ländern. Die Frauen kommen aus dem Irak, Syrien, der Türkei, Tschetschenien und der Ukraine und wohnen in Marburg und Umgebung. Sie sprechen über ihre Vergangenheit, das Hier und Jetzt und wagen den Blick in ihre Zukunft. Stadträtin Kirsten Dinnebier lädt zur Theateraufführung für Sonntag, 14. Mai, um 19 Uhr in die Waggonhalle ein. Inga Blix, Theaterpädagogin der Werkstatt für Demokratieförderung, und Bianca Fiedler, Diplompädagogin, führen mit „Wege“ ihre Arbeit mit Frauen mit Flucht- und Migrationserfahrung fort. In „Wege“ spielen: Ariman, Avniye, Jihan, Kaypa, Nathalia, Nuray und Serap. Das Projekt wird vom Magistrat der Stadt Marburg gefördert.