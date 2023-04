Gewalttätige Jugendliche in Marburg: Polizei sucht Zeugen

Ein dritter Vorfall ereignete sich am Freitag, 14. April, gegen 21.45, am Erlenring bei den Lahnterrassen an der Mensa. Hier geht es laut Polizeimitteilung um die Bedrohung einer noch unbekannten Frau mit einem Messer. Als die Polizei an den Lahnterrassen eine auffällige Gruppe kontrolliert hat und diese schließlich des Platzes verwiesen hatte, hatte sich eine Zeugin gemeldet und die Bedrohung mit einem Messer durch einen der Kontrollierten angezeigt. Demnach soll der 17-Jährige am Freitag, gegen 21.45 Uhr, vor der Mensa eine noch unbekannte Frau mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei konnte das Messer bei dem Beschuldigten finden und hat es sichergestellt.