Gewerkschaft will Nachbesserungen für UKGM-Zukunftspapier

Ausdrücklich begrüßt die Gewerkschaft die beabsichtigte Bauoffensive. „Für die Zukunftssicherung braucht es neben den drängenden Investitionen in die Wohnheime und den Neubau von Wohnheimen aber auch Investitionen in die Schulen am UKGM, um eine zeitgemäße Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen zu gewährleisten.“