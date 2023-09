Gießener wird in Marburg von Auto überfahren

Nach offiziellen Angaben überquerte der in Gießen lebende Mann gegen 18.30 Uhr die Straße„Erlenring“ in Marburg. Dabei erfasste ihn 32-Jähriger mit seinem Toyota, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die tief stehende Sonne könnte dabei die Sicht des Fahrers beeinträchtigt haben.