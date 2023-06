Gregor Meyle spielt auf der Schlossparkbühne

Marburg. Inmitten des Marburger Schlossparks finden vom 13. bis 16. Juli auf der Schlossparkbühne die „Marburger Sommernächte 2023“ statt. Eröffnet werden die „Marburger Sommernächte 2023“ am Donnerstag, 13. Juli, um 20 Uhr von Helge Schneider. In seinem neuen Programm „Der letzte Torero - Big L.A. Show“ singt, tanzt, trommelt und trompetet er, spielt Klavier, Saxofon und xylophoniert sich in die Herzen der Menschen. Die Musik-Ikone Suzi Quatro und ihre Band rocken am Freitag, 14. Juli, um 20 Uhr die Schlossparkbühne. Fans der Dark-Rockband Mono Inc. können sich auf Samstag, 15. Juli, (20 Uhr) freuen: Das Hamburger Quartett hat dann die Songs seines 12. Studioalbums „Ravenblack“ im Gepäck, das Platz 1 der Albumcharts erreichte. Gregor Meyle wird am Sonntag, 16. Juli, um 18.30 Uhr unter anderem schon einige Songs seines neuen, im Herbst geplanten Albums „Gleichgewicht“ präsentieren. Bei ihm treffen musikalische Brillanz auf Entertainment und klare Statements. Tickets und weitere Informationen rund um die Marburger Sommernächte gibt es auf: www.marburger-sommernaechte.de. Karten gibt es auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf www.reservix.de und www.eventim.de.