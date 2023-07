„Grüne Städte“ gegen den Klimawandel 

Marburg. Wie wichtig Pflanzen wegen des Klimawandels für Städte werden, zeigt der Landschafts-Architekt Tim Kaysers am Dienstag, 18. Juli, auf. Zu dem Impulsvortrag lädt der Landkreis zusammen mit der Arbeitsgruppe „Gartenvielfalt“ in das Marburger Gartencenter, Stephan-Niderehe-Straße 11, ein. Beginn ist um 20 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Kaysers zeigt in seinem Vortrag „Die grüne Stadt“, wie Pflanzen mehr am, auf und um Gebäude integriert werden können, etwa durch Fassadenbegrünung, grüne Dächer und ein grünes Umfeld. Eine vorherige Anmeldung zur Veranstaltung ist bei Frank Hüttemann, Telefon 06421-4051225 oder per E-Mail an HuettemannFr@marburg-biedenkopf.de erforderlich.