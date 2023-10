Gruselnacht und Schatzsuche in der Stadtbücherei Marburg

Marburg. Eine Legende erzählt, dass vor 503 Jahren an jener Stelle, an der sich die Marburger Stadtbücherei befindet, ein Schatz vergraben wurde. Doch der mysteriöse Schatz sei bislang allen, die sich auf die Suche nach ihm begeben hatten, verborgen geblieben. Die Prophezeiung besagt, dass sich die geheimnisvolle Schatztruhe an einem Mittwoch zur Oktober-Mitte bis Mitternacht offenbare und öffnen lasse. Darum lädt die Stadtbücherei alle Kinder von sechs bis neun Jahren für Mittwoch, 18. Oktober, ab 18 Uhr zu einer rund dreieinhalbstündigen Schatzsuche ein. Einlass in das Gebäude in der Ketzerbach 1 ist ab 17.30 Uhr. Die Teilnahme ist nur nach Voranmeldung bis zum 17. Oktober in der Stadtbücherei möglich und kostet 4 Euro.