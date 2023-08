Gut älter werden in Marburg

Damit Familien schneller eine geeignete Unterstützung bei der Betreuung ihrer pflegebedürftigen Angehörigen finden, entstehen neue Begegnungsorte und Projekte mit freiwillig Engagierten werden quartiersgerecht gefördert. So wurde das Beratungs- und Begegnungszentrum (BBGZ) im Altenzentrum St. Jakob am Richtsberg 2022 fertiggestellt. Die Beratungs- und Freizeitangebote der im BBGZ eingebundenen Träger runden die Altenhilfelandschaft in Marburg ab. Die Stadt bietet eine breite Palette an Aktivitäten in den Bereichen Begegnung, Freizeit, Bildung, Sport und Kultur, deren erweiterte Angebotsstruktur im Seniorenwegweiser ebenfalls abgebildet ist. Darüber hinaus stellt die Universitätsstadt zusätzlich zur gedruckten Broschüre eine barrierefreie EDV-Version im Internet zur Verfügung, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Die neue „Informationsbroschüre für Seniorinnen und Senioren der Universitätsstadt Marburg“ steht an folgenden Stellen kostenlos zur Abholung bereit: