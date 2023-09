„Gut informiert im Alter“ 

Die Reihe startet am Dienstag, 19. September, mit dem Vortrag „Gut informiert in die Pflege starten“, den Petra Gröner vom Pflegebüro Marburg von 18 bis 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Cyriaxweimar hält. Weiter geht es am Freitag, 6. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr im Bürgerhaus Wehrshausen mit dem Thema „Entlastungsleistungen im Alltag – Wie wird man Nachbarschaftshelfer?“. Dabei sind Heinrich Grebe von der Altenplanung der Stadt Marburg, Katharina Erbeck von der Altenplanung des Landkreises sowie Manuela Jähnel vom Kreis. Am Dienstag, 17. Oktober, spricht Ulrike Lux vom Pflegebüro Marburg von 18 bis 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Moischt über „Pflegebedürftigkeit – Was tun? Praktische Tipps rund um das Thema Pflegebedürftigkeit“. Der nächste Termin ist Freitag, 3. November. Von 18 bis 19.30 Uhr referiert Klaus-Dieter Weidemüller vom VdK im Bürgerhaus in Dilschhausen über barrierearmes Wohnen im Alter.