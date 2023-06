Marburg. Die Handwerkskammer Kassel bietet am Mittwoch, 14. Juni, in Marburg wieder eine Betriebsberatung an. Das vertrauliche Gespräch findet in den Räumen der Kreishandwerkerschaft Marburg, Umgehungsstraße 1, statt und ist für Existenzgründer und Betriebe im Handwerk kostenfrei. Erforderlich ist aber eine Anmeldung, die bei der Kreishandwerkerschaft Marburg, Telefon 06421-95090, entgegengenommen wird.