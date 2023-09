Hinterland Jazz Orchestra spielt in Marburg

Marburg. Das Hinterland Jazz Orchestra unter der Leitung von Charly Mutschler bietet eine große Bandbreite von genreübergreifenden Songs mit groovigen Arrangements im kleinen Bigband-Format mit Gesang. Am Samstag, 23. September, spielen die Musiker unter dem Motto „Let’s groove again“ ab 20 Uhr in der Waggonhalle Marburg. Das Publikum erwartet ein vielseitiges Programm mit den bekannten speziellen Arrangements sowie einigen neuen Songs des Hinterland Jazz Orchestra. Eintrittskarten kosten 12 Euro plus Gebühr im Vorverkauf oder 16 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt es auf: https://www.waggonhalle.de/event/hinterland-jazz-orchestra-lets-groove-again/