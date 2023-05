Marburg. Vielen Patienten ist es wichtig, auch für Krisensituationen, in denen sie sich selbst nicht mehr mitteilen können, festzulegen, welche medizinischen Maßnahmen durchgeführt werden sollen. Am Dienstag, 9. Mai, um 17.30 Uhr spricht Professor Dr. med. Carola Seifart über das Thema „Ich entscheide, was ich will! – Wie kann gesundheitliche Vorsorgeplanung gelingen?“ Die Referentin ist Ärztin, Bioethikerin und Vorsitzende des klinischen Ethikkomitees des UKGM am Uniklinikum Marburg. Im Anschluss beantwortet sie individuelle Fragen der Zuhörer. Die Online-Veranstaltung findet via Webex statt. Den Einwahllink und Infos zur Teilnahme gibt es auf www.uct-frankfurt-marburg.de/inforeihe. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Der Online-Informationsabend für Krebsbetroffene und Interessierte findet im Rahmen der Reihe „Sie fragen, unsere Experten antworten!“ des UCT Frankfurt-Marburg statt.