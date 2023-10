Improvisierte Comedy im „Café Q“ in Marburg

Marburg. Klassisches Improtheater vom Feinsten verspricht das Marburger Fast Forward Theatre bei seiner „Impro-Comedy-Show“. Ganz nach dem Motto „Chaos küsst Struktur“ erwartet das Publikum Challenges, Comedy-Szenen, Wort- und Emotions-Duelle - und das alles inspiriert von den Vorschlägen der Zuschauer für den Abend. Aufführungen gibt es im „Café Q“, Pilgrimstein 26-28, am Dienstag, 21. November, und am Dienstag, 12. Dezember, jeweils um 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt10 Euro im Vorverkauf oder 2 bis 20 Euro in die Hutkasse am Abend. Der Vorverkauf findet online über YesTicket statt: https://www.yesticket.org/events/de/fast-forward-theatre/