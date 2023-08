Improvisierte Comedy-Show im Café Q

Marburg. Das Fast Forward Theatre präsentiert wieder seine Impro-Comedy-Show im Q-Café in Marburg. Das Klassische Improtheater ganz nach dem Motto „Chaos küsst Struktur“ beinhaltet Challenges, Comedy-Szenen, Wort- und Emotions-Duelle, und das alles inspiriert von den Vorschlägen der Zuschauer für den Abend. Aufführungen gibt es im Café Q, Pilgrimstein 26-28, am Dienstag, 12. September, und am Dienstag, 10. Oktober, jeweils um 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro im Vorverkauf oder 2 bis 20 Euro in die Hutkasse am Abend. Vorverkauf und Reservierung über YesTicket (https://www.yesticket.org/events/de/fast-forward-theatre/) oder über das Fast Forward Theatre (Martin Esters, E-Mail mail@fast-forward-theatre.de, Telefon 0171-8025254).