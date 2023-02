Improvisiertes Theater im „Szenario“

Marburg. Das Fast Forward Theatre zeigt seineTheateraufführungen „ImproKeller” am Dienstag, 28. Februar, und am Dienstag, 21. März, jeweils um 20 Uhr im „Szenario” in der Marburger Gaststätte „Damals hinterm Mond”, Steinweg 1. Der Eintritt für die „Comedy-Show in den tiefsten Höhen der Oberstadt“ kostet 10 Euro. Das Publikum erwartet eine rasante Abfolge improvisierter Theaterszenen, mit „unbarmherzigen Dialogduellen und umwerfender Situationskomik“, so die Veranstalter. Die Schauspieler lassen sich dabei von den Vorschlägen der Zuschauer inspirieren und versprechen intelligentes und vielschichtiges Storytelling. Vorverkauf und Reservierung finden über YesTicket und über das Fast Forward Theatre statt: Telefon 0171-8025254 (Martin Esters, Fast Forward Theatre), E-Mail mail@fast-forward-theatre.de oder online auf: https://www.yesticket.org/events/de/fast-forward-theatre/