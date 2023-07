Marburg. Die Geburtshilfe am Universitätsklinikum Marburg veranstaltet am Dienstag, 4. Juli, einen Elterninformationsabend. Dieser beginnt um 18 Uhr in Form einer Videokonferenz. Das Team unter der Leitung von Dr. Siegmund Köhler stellt sich und sein Angebot für werdende Mütter und Väter vor. Mehr zur Klinik und die Einwahldaten zu dieser Online-Veranstaltung im Netz: https://www.ukgm.de/ugm_2/deu/umr_gyn/30066.html