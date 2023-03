Infoblätter zur Abfallsortierung in acht Sprachen 

Marburg. Das korrekte Sortieren von Plastikverpackungen, Papier und Bioabfällen ist eine Voraussetzung dafür, dass die Wertstoffe recycelt werden können. Die Sortierübersicht aus der Broschüre „Abfälle richtig sortiert – Abfallvermeidung ist Klimaschutz“ hat die Stadt Marburg nun in mehrere Sprachen übersetzen lassen. Die Übersicht erläutert, welche Abfälle jeweils in welche Mülltonne gehören. Enthalten sind zudem Hinweise und Adressen zur Entsorgung von Altglas, Energiesparlampen, Batterien und Sperrmüll in Marburg. Die Broschüre ist in den Sprachen Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch, Russisch, Somali, Tigrinya und Ukrainisch verfügbar. Die Blätter gibt es auf www.marburg.de/abfall kostenlos zum Download und als Printversion beim Fachdienst Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel. Weitere Informationen erteilt der Fachdienst Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel, Andrea Heinz, Telefon 06421-2011403, E-Mail umwelt@marburg-stadt.de.