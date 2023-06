Inklusionstheatergruppe „Puzzle“ präsentiert „Der Aufstand“

Marburg. Wie lange lässt sich ein Volk unterdrücken? Haben Menschen in einer Diktatur nicht auch Wünsche und Träume? Warum ignoriert man Menschen, die anders sind? Warum schweigt der Mensch, aus Angst? Mit diesen und weiteren Fragen haben sich die Schauspieler der Inklusionstheatergruppe „Puzzle“ beschäftigt. Herausgekommen ist eine Performance aus Tanz und Sprech-Theater. „Der Aufstand“ wird am Donnerstag, 15. Juni, und Freitag, 16. Juni, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 18. Juni, um 19 Uhr in der Waggonhalle Marburg aufgeführt. Karten kosten 6 Euro plus Gebühr im Vorverkauf oder 9 Euro an der Abendkasse.