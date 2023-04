Inklusives Begegnungszentrum feiert Eröffnung

Marburg. In Rahmen des europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung wird am Donnerstag, 4. Mai, „Liesbeth & CO“, das inklusive Begegnungszentrum des St. Elisabeth-Vereins Marburg, eröffnet. Von 15 bis 18 Uhr soll mit dieser besonderen Feier in der Marburger Neuen Kasseler Straße 14 darauf aufmerksam gemacht werden, dass noch immer Menschen mit Behinderung Benachteiligungen in ihrem Alltag erfahren. Dabei wird für den Abbau von Barrieren und Diskriminierung protestiert und gleichzeitig die Eröffnung eines inklusiven Begegnungszentrums gefeiert, in dem über Kunst, Kultur und Kulinarik den Menschen Teilhabe, Begegnung und Mitgestaltung ermöglicht werden soll.