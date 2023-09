Inszenierung „Ein Sportstück“  eröffnet neue Spielzeit

Neu im Ensemble ist Adele Emil Behrenbeck. Behrenbeck war im vergangenen Jahr bereits im Schauspielstudio des Theaters. Anke Hoffmann, ebenfalls ehemaliges Mitglied des Schauspielstudios, wird weiterhin als fester Gast im Theater zu sehen sein. Außerdem kooperiert das HLTM auch in der kommenden Spielzeit weiterhin sowohl mit der Kunstuniversität Graz als auch mit der Hochschule für Musik und Theater in Frankfurt/Main und bildet junge Schauspielabsolventen in ihrem dritten und vierten Ausbildungsjahr aus. So setzt sich das diesjährige Schauspielstudio aus den Grazer Studierenden Lilian Heeb und Johanna Schwaiger zusammen. Daneben treten die Schauspielstudierenden der HfMDK ihr Studiojahr an verschiedenen anderen Theatern an und werden dieses im Mai am HLTM mit der sogenannten Studioinszenierung abschließen.