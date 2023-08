„JaM – Der Jugendtreff am Mittag“ geht an den Start

Das offene Angebot findet ab dem 7. September im Haus der Jugend, Frankfurter Straße 21, statt und möchte alle Jugendlichen ab der 5. Klasse im Anschluss an ihre Unterrichtszeit erreichen. Donnerstags und freitags öffnet der Jugendtreff jeweils ab 13.30 Uhr seine Türen. Mit diesem Angebot soll vor allem ein nahtloser Übergang zu anderen Veranstaltungen im Haus der Jugend geschaffen werden. Donnerstags starten um 15 Uhr Angebote im Medienbereich und um 15.30 Uhr für Mädchen. Zum einen haben junge Jugendliche beispielsweise die Möglichkeit, Neues an den Rechnern auszuprobieren oder Computerspiele zu spielen. Zum anderen gibt es für Mädchen die Gelegenheit, im Mädchen-Café „unter sich“ zu sein, um zum Beispiel mit unterschiedlichen Materialien zu werkeln, zu fotografieren oder Ausflüge zu unternehmen. Der Freitag bietet ab 15 Uhr einen Übergang in den offenen Jugendtreff „Volle Hütte“, wo Jugendliche ab elf Jahren zahlreiche Spielmöglichkeiten oder das Medienangebot nutzen können. Eine kleine Kochecke steht ebenfalls zur Verfügung. Über gemeinsame Aktionen wie Kegeln, Schlittschuhlaufen oder Schwimmen entscheiden die Teilnehmer mit. Teamer stehen dabei als Ansprechpartner zur Verfügung und regen zu gemeinsamen Aktionen an.