Johanniter beenden Schnelltestangebot

Seit April 2021 boten die Johanniter in direkter Nachbarschaft zur Kreisverwaltung Corona-Schnelltestungen durch qualifiziertes Personal an. "Obwohl die Nachfrage seit geraumer Zeit stark nachgelassen hat und die Wirtschaftlichkeit zuletzt nicht mehr gegeben war, wollten wir unser Testangebot für die Bevölkerung gerne so lange wie möglich aufrecht erhalten. Zuletzt hatten wir allerdings nur noch eine Nachfrage in einstelliger Höhe pro Tag", sagte Karsten Oerder, Dienststellenleiter Marburg im Regionalverband Mittelhessen, der die Testaktivitäten koordiniert hat, über die Beweggründe zur Beendigung des Angebots. Man danke, fuhr er fort, der Kreisverwaltung für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit während der Pandemie.