Johnny NO Cash spielen Country’n’Roll

Marburg. Was wäre, wenn Johnny Cash und Elvis Presley ein gemeinsames Konzert geben würden? In der Waggonhalle Marburg gastiert am Mittwoch, 7. Juni, um 20 Uhr die Band Johnny NO Cash. Die vier Musiker spielen Country’n’Roll, ein Programm, das mitreißende Songs und Rhythmen mit einfühlsamen Balladen vereint. Sänger Stefan Haus verfügt über ein Stimmvolumen, dass die tiefe Stimme von Johnny Cash genauso wie die Power eines Elvis Presley im fetzigen Rock’n’Roll abdeckt und moderiert die Show gewürzt mit Anekdoten aus dem Leben der beiden Künstler. Karten kosten 12 Euro plus Gebühr im Vorverkauf oder 16 Euro an der Abendkasse.