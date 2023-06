Jubiläumskonzert der Marburger Philharmonie

Marburg. Die Marburger Philharmonie feiert ihr 30-jähriges Bestehen und lädt für Sonntag, 25. Juni, um 17 Uhr zum Jubiläumskonzert in die Lutherische Pfarrkirche ein. Eröffnet wird der Konzertabend unter der Leitung des Dirigenten Martin Spahr mit der sinfonischen Dichtung „Finlandia“ von Jean Sibelius. Als Solistin des Abends wird die japanische Geigerin Takako Yumiba in der „Symphonie espagnole für Violine und Orchester“ von Eduardo Lalo auftreten. Den zweiten Teil des Abends bildet die Aufführung der 6. Sinfonie – auch unter dem Namen „Pathétique“ bekannt – von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. Konzertkarten gibt es für 16 Euro, ermäßigt 8 Euro (Schüler, Studierende, Schwerbehinderte, Arbeitslose und Stadtpassinhaber, freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahren) an den bekannten Vorverkaufsstellen: Musikhaus am Biegen, Tourist-Information und in den Mensen der Marburger Uni.