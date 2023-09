Jurubeba bringt brasilianische Stimmung nach Gladenbach

Kommen wir nun zu Jurubeba, eurer Band. Wie habt ihr euch gegründet?

Michael: Wie ich ja eben schon gesagt habe, meine Frau ist Brasilianerin und so kannten Vitor und ich uns schon lange. Immer wenn wir uns gesehen haben, haben wir gesagt, wir sollten uns mal irgendwann treffen und zusammen Musik machen. Im Sommer 2021, als Vitor und meine Frau Silvia sich bei einem anderen brasilianischen Konzert zufällig getroffen haben, sind sie auf die Idee gekommen, eine Feijoada zu organisieren und haben sich sehr spontan für das nächste Wochenende verabredet. Feijoada ist DAS brasilianische Nationalgericht aus Bohnen und Fleisch. Es dauert den ganzen Tag, ist mit viel Aufwand und Musik verbunden. Ein richtiges Fest.

Anfangs dachten wir, es kämen vielleicht vier bis fünf Leute. Tatsächlich waren es dann ca. 40 Erwachsene und viele Kinder. Es gab Gitarren und weitere Instrumente und es wurde musiziert. Einige wenige machten an dem Abend immer weiter zusammen Musik bis tief in die Nacht. Alle waren sich einig: „Geil.“ Und: „Wir müssen mal häufiger zusammen Musik machen.“ Daraus wäre wohl eher nichts geworden, wenn sich nicht ein paar Tage später der Weltladen Marburg bei mir gemeldet hätte. Sie suchten jemanden, der auf dem Marktplatz in Marburg Musik machte.

Ich habe dann sofort Vitor kontaktiert. Wir haben einfach erstmal alle Lieder zusammengeschmissen, die wir beide kannten und konnten. Es fehlte dann noch Percussion. Dafür hat Vitor Herbert Elischer gefragt. Dazu kamen dann noch Thomas Keil und Daniel Felix als Gast. Die Veranstaltung war am 2. Oktober 2021. Was zunächst als einmaliges Projekt gedacht war, wurde dann zu einem Bandprojekt, da wir nach dieser ersten Aktion gleich zwei weitere Auftrittsangebote bekamen. Dieses erste Konzert kann also als das Gründungsdatum von Jurubeba gelten. Thomas wurde dann später ebenfalls festes Bandmitglied.

Vitor: Dem habe ich nichts hinzuzufügen (lacht). Oder vielleicht nur noch das: Jurubeba ist eine brasilianische Pflanze, die gerne als Heilkraut verkauft wird.