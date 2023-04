Kammermusik mit The Chambers 

Marburg. Die Musiker des Ensembles The Chambers haben sich in Köln gefunden, kommen aber aus Russland, Ukraine, Rumänien, Georgien, Lettland, Griechenland und Frankreich. Das Kammerorchester wird seit 2021 über den Musikrat und die Initiative Kultur aus Berlin gefördert. Am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr spielen The Chambers klassische Musik, unter anderem von Vivaldi, Dvorak, Verdi und Bach in der Marburger Universitätskirche. Dazu können sich die Zuhörer auf neu arrangierte Stücke von Queen („The Show must go on“) sowie Ennio Morricone („The Good, the Bad and the Ugly“) freuen. Mit dabei ist der „Paganini der Panflöte“ Ion Maloci. Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro plus Gebühr und an der Tageskasse 30 Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf unter anderem an der Theaterkasse in der Oberstadt, bei Musikhaus am Biegen oder online auf www.eventim.de und www.reservix.de.