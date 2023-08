Keine Haustür-Gespräche im Namen der Stadt

Marburg. Wie der Fachdienst Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Marburg mitteilt, erreichen die Stadtverwaltung aktuell vermehrt Anfragen von verunsicherten Bürgern, die den Glasfaserausbau in Marburg betreffen. Derzeit sind Mitarbeiter eines Unternehmens in Marburg unterwegs, das deutschlandweit ein Glasfaser-Netz baut. Sie bieten Hauseigentümern Gestattungsverträge an, nach deren Unterzeichnung ein für die Eigentümer kostenloser Hausanschluss gelegt werden darf. Scheinbar haben sich einige von ihnen während dieser Haustür-Gespräche auf die Stadt Marburg bezogen und nannten einen städtischen Mitarbeiter namentlich. Deshalb informiert die Stadt darüber, dass