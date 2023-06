Kickerturnier und Backwettbewerb

Marburg. Der Arbeitskreis Jugendarbeit in Marburg (AK-JiM) sucht erneut das beste Jugendkickerteam. Außerdem werden die talentiertesten Nachwuchsbäcker aus den teilnehmenden Jugendclubs gesucht und prämiert. Für Besucher gibt es Kuchen aus den teilnehmenden Jugendclubs und Jugendtreffs, den Tester bewerten. Die Jugendförderung der Stadt Marburg lädt zu „kick & cake“ für Samstag, 24. Juni, um 14 Uhr auf den Elisabeth-Blochmann-Platz in Marburg ein. Für die Besucher gibt es auch eine große Torwand, an der sie Zielschießen üben können. Am Turnier können Jugendliche aus den Jugendclubs teilnehmen, die am AK-JiM beteiligt sind. Derzeit sind das der Fachdienst Jugendförderung der Stadt Marburg, das Bewohnernetzwerk für soziale Fragen (BSF) Richtsberg, die Evangelische Jugend Marburg, das Evangelische Jugendhaus Cappel, das St. Martin Haus und die Initiative für Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit (IKJG). In den jeweiligen Jugendclubs findet auch die Anmeldung statt. Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren, die nicht Teil der beteiligten Einrichtungen sind, können sich bis 13.30 Uhr direkt am Veranstaltungsort anmelden. Gespielt wird jeweils im Doppel.