Kinder ausgezogen und dann?

Marburg. Das „Nest“ ist leer, die Kinder sind ausgezogen. Noch vor kurzem bestimmte die Mutter-/Vaterrolle einen Großteil des Alltags – und nun ist die „Vollzeitstelle“ Mama beziehungsweise Papa weg. Und jetzt? Kreative Impulse für einen Neustart der Familienarbeit können die Teilnehmer eines „Selbsthilfe-Baukasten-Webinars“ mitnehmen. Das Online-Informationsangebot der Arbeitsagentur findet am Dienstag, 23. Mai, von 9 bis 12 Uhr statt. Anmeldung via E-Mail an Kassel.BCA@arbeitsagentur.de, Fragen beantwortet Marion Guder, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA), E-Mail Marburg.BCA@arbeitsagentur.de.