Kindern eine Weihnachtsfreude machen

MARBURG. Jedes Jahr zu Weihnachten organisiert das Portal Mauerstraße der Stadt Marburg Geschenke für geflüchtete Kinder und Jugendliche in den Gemeinschaftsunterkünften. Dieses Jahr unterstützen die Mitarbeiter von CSL Behring die Aktion mit Geschenkpaketen. Die Stadt nimmt noch weitere Geschenkpakete an, um Hunderten geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Marburg eine Weihnachtsfreude zu machen. Abgabeschluss ist Montag, 19. Dezember.