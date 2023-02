Kindertheater: „Serafina und der Löwenkönig“

Marburg. „Serafina und der Löwenkönig“ präsentiert das Theater Laku Paka nach der Fabel „Löwe und Maus“ Am Sonntag, 19. März. Der Vorhang hebt sich um 15 Uhr im KFZ Marburg. Das Stück ist geeignet für Kinder ab 4 Jahre. Und darum geht es: Die kleine Savannenmaus Serafina ist nach einem Wüstensturm ganz auf sich alleine gestellt. Als sie auf Leo, den König aller Tiere trifft, scheint ihr Schicksal besiegelt, denn für Leo ist sie eine leichte Beute. Mit Köpfchen gelingt es ihr jedoch, sich aus der brenzligen Situation zu befreien. Schließlich ziehen die beiden mit Hochachtung füreinander ihrer Wege. Aber die nächste Gefahr lauert bereits, denn Leo gerät in eine Falle, aus der er sich nicht mehr befreien kann. Sein Schicksal scheint besiegelt, denn keiner seiner Untertanen will ihm helfen. Und da kommt Serafina ins Spiel. Das Stück zeigt das Abenteuer einer ungleichen Freundschaft – gespielt mit Figuren, die gleichzeitig ein musikalisches Geheimnis in sich bergen. Karten kosten 8 Euro plus Gebühr im Vorverkauf oder 10 Euro an der Tageskasse.