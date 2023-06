Frau schubst sechsjährige Tochter in Marburg in die Lahn

Marburg. Ein sechsjähriges Mädchen soll in Marburg von seiner Mutter auf offener Straße misshandelt und in die Lahn gestoßen worden sein. Das Kind sei anschließend in die Obhut des Jugendamtes gegeben worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. „Aufmerksame und sehr gut reagierende Zeugen“ hätten am Dienstagabend die Polizei gerufen, hieß es.