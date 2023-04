Kino zeigt „Die Hölle – Inferno“

Marburg. Am Mittwoch, 26. April, zeigen die Marburger Filmkunsttheater um 20 Uhr in der 1. Filmreihe zum Marburger Kamerapreis 2023 an den deutschen Kameramann/DoP Benedict Neuenfels den Thriller „Die Hölle - Inferno“. Der Thriller von Stefan Ruzowitzky stammt aus dem Jahr 2017. Tickets gibt es zum Sonderpreis von 6 Euro und 7 Euro. Am Mittwoch, 3. Mai, läuft um 20 Uhr „Hinterland“, Stefan Ruzowitzkys Thriller von 2021 über einen Serientäter. Zu jeder Aufführung der Filmreihe gibt es eine Einführung von Professor Dr. Malte Hagener vom Institut für Medienwissenschaft der Philipps-Universität Marburg. Das Hauptprogramm der 24. Marburger Bild-Kunst-Kameragespräche hat dann am Donnerstag, 4. Mai, ab 16.30 Uhr seinen Auftakt. ZU sehen sind „Bilder von Anderswo“, Ralf Zöllers dokumentarischer TV-Essayfilm (DE 1994, englische Untertitel) in Kinoerstaufführung.