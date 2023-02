Klimakleber legen in Marburg den Verkehr lahm

Marburg. Dass sie auch in Städten wie Marburg und andernorts aktiv werden wollen, um auf ihre Ziele aufmerksam zu machen, das hatten die Vertreter der „Letzten Generation“ in der vergangenen Woche angekündigt. Am Montagmorgen, 13. Februar, war es nun soweit: Vier Klimaaktivisten starteten eine Sitzblockade auf der Universitätsstraße in Marburg und legten so den morgendlichen Verkehr lahm. Zwei Personen haben sich dabei laut der Mitteilung der Polizei auf der Straße festgeklebt.