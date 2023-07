Kompostierungsanlage geschlossen

Marburg-Cyriaxweimar. Die Kompostierungsanlage der Marburger Entsorgungs-GmbH (MEG) in Cyriaxweimar ist am Dienstag, 11. Juli, aufgrund einer internen Schulung ganztägig geschlossen. Darauf weisen die Stadtwerke Marburg hin. An diesem Tag können keine Pflanzenabfälle aus privaten Gärten angenommen werden und auch die Anlieferung aus dem Garten- und Landschaftsbau ist nicht möglich. Am Mittwoch, 12. Juli, ist wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.