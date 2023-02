Konzert: Dritte Wahl spielen Punkrock

Marburg. 32 Jahre und kein bisschen leise - die Rostocker Punkrock-Institution Dritte Wahl ist nicht nur in den großen Locations der Republik angekommen, sondern beweist mit ihrem aktuellen Album „3D“ auch erneut, dass man sehr wohl Haltung und Unterhaltung miteinander kombinieren kann. Auf „3D Tournee 2023” machen die vier Musiker auch in Marburg Halt. Die geistreich charmante Songwriter-Kunst gibt es am Freitag, 3. März, um 20.30 Uhr im KFZ auf die Ohren. Als Support tritt die Band Die Arnolds auf. Einlass ab 19.30 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro plus Gebühr oder an der Abendkasse 30 Euro.