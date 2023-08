Konzert mit Cynthia Nickschas & friends 

Marburg. Die Band Cynthia Nickschas & friends gibt am Sonntag, 3. September, um 19 Uhr ein Open-Air-Konzert an der Waggonhalle Marburg (bei schlechter Witterung im Theatersaal). Karten kosten 15 Euro plus Gebühr im Vorverkauf oder 20 Euro an der Abendkasse. Die Liedermacherin Cynthia Nickschas präsentiert ihr drittes Album „Is’ halt so!“ Es zeigen sich ältere, bisher unveröffentlichte Titel, die sich einreihen mit neuen Songs und Arrangements. Ihre Musik trägt Einflüsse aus Rock und Pop, aber auch Blues, Jazz und klassischem Liedermacher. Durch diese Mischung entstehen gereifte Klangbilder und Geschichten, die gestützt werden von ihren Musikern Christian Zerban (Saxofon, Gesang), Alwin Moser (Violine), Olaf Roth (Piano), Dirk Kunz (Bass), Johannes Schmidt (Trompete), Daniel Schild (Schlagzeug) und Manou Wolfsgruber (E-Gitarre, Gesang).